В Вишневом, что недалеко от Киева, 4 марта водитель Jeep сбил 15-летнего парня. Он переходил на "зеленый " и не думал, что может произойти трагедия.

В результате ДТП парень получил открытые переломы обеих ног и был срочно госпитализирован. Это произошло на перекрестке улиц Европейской и Святошинской.

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На видео, которое опубликовали в соцсетях видно, что машина ехала не с большой скоростью и ничего не ограничивало видимость водителя. Впрочем, он не увидел парня.

Обстоятельства этого ДТП будет выяснять следствие.

В Вишневом Jeep сбил 15-летнего парня на переходе: смотрите видео (18+)

В этот же день в Киеве произошла еще одна серьезная авария. На Лукьяновке Smart лоб в лоб влетел в маршрутку с пассажирами. В результате аварии, по предварительным данным, пострадал водитель Smart. Его зажало в машине.