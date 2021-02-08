Проезд в маршрутках из пригорода в Киев подорожал. В частности, цены Ирпенского АТП выросли на 3 гривны.

Это касается маршрута Бородянка-Буча-Ирпень-Гостомель-Киев. Также киевляне сообщают, что стоимость проезда до Петропавловской Борщаговки выросла на 2 гривны и составляет 10 гривен.

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Почему растет цена проезда

Обычно маршрутчики объясняют поднятие стоимости проезда ростом цен на топливо и запчасти, хотя это не всегда происходит. В этот раз перевозчики добавили и новенького.

Основной причиной поднятия цен называют:

рост минимальной заработной платы,

повышение стоимости горюче-смазочных материалов

карантинные ограничения.

Цены на проезд Ирпенского АТП / Фото сайта города Буча

В Киевсовете же заявили, что ожидаемого повышения стоимости проезда в общественном транспорте не будет. По крайней мере в первом квартале 2021 года цена на билет в общественном транспорте останется постоянной.