На Киевщине выросли цены на проезд в "маршрутках"
Проезд в маршрутках из пригорода в Киев подорожал. В частности, цены Ирпенского АТП выросли на 3 гривны.
Источник:Сайт города Буча
Это касается маршрута Бородянка-Буча-Ирпень-Гостомель-Киев. Также киевляне сообщают, что стоимость проезда до Петропавловской Борщаговки выросла на 2 гривны и составляет 10 гривен.
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Почему растет цена проезда
Обычно маршрутчики объясняют поднятие стоимости проезда ростом цен на топливо и запчасти, хотя это не всегда происходит. В этот раз перевозчики добавили и новенького.
Основной причиной поднятия цен называют:
- рост минимальной заработной платы,
- повышение стоимости горюче-смазочных материалов
- карантинные ограничения.
Цены на проезд Ирпенского АТП / Фото сайта города Буча
В Киевсовете же заявили, что ожидаемого повышения стоимости проезда в общественном транспорте не будет. По крайней мере в первом квартале 2021 года цена на билет в общественном транспорте останется постоянной.
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