Согласно материалам уголовного производства, водителю Nissan Note инкриминируют совершение тяжкого преступления. Если суд признает его виновным, мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы. Также в Уголовном кодексе Украины предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.

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Как утверждают правоохранители, покушение на убийство мужчина якобы совершил тогда, когда патрульный оформлял в отношении нарушителя правил дорожного движения админпротокол.

Патрульный серьезно пострадал

6 мая инспекторы из группы реагирования Бучанского районного управления полиции остановили владельца Nissan, который нарушил правила проезда перекрестка.

Полицейский обратился к водителю для составления админпротокола. Впрочем, владелец начал вести себя неадекватно и попытался сбежать.

Водитель сбил правоохранителя, из-за чего тот получил многочисленные телесные повреждения.

Кроме того, Nissan повредил еще две машины и мотоцикл.

Врачи скорой госпитализировали полицейского. На месте происшествия работали следователи.

Водителя иномарки задержали и отправили в изолятор временного содержания. Впоследствии подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Служители Фемиды не предусмотрели для него возможности выйти под залог.

Досудебное следствие инцидента продолжается.

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