По данным следствия, наркоторговцы в возрасте от 33 до 50 лет не пользовались машиной во время своей "работы", чтобы их было сложнее поймать и привлечь к ответственности. Сбывали наркотики злоумышленники на территории Киева и области.

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Организатором банды, как говорят правоохранители, является 39-летний мужчина, который уже был осужден за совершение краж, угон машины, изготовление наркотиков и контрабанду.

Изъяли более 10 кило наркотиков

Полицейские выяснили, что соорганизатором группировки является 46-летний мужчина, которого объявили в розыск на территории РФ за незаконный сбыт наркотических веществ. Кроме того, в состав банды входил 41-летний злоумышленник, отвечавший за сбыт товара. Бухгалтерию вела 33-летняя женщина. Она также занималась продажей наркотиков.

В рамках расследования производства полицейские провели 16 обысков по местам жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли:

более 10 килограммов наркотических веществ растительного происхождения;

15 граммов амфетамина;

устройства для употребления наркозелья;

пакеты для фасовки;

электронные весы;

20 мобильных телефонов;

30 карт различных мобильных операторов и банковских карт;

3000 долларов США, компьютерная техника и черновые рукописные записи.

Сейчас правоохранители уже сообщили задержанным о подозрении в совершении производства, изготовлении, перевозки и сбыта наркотических средств. Если вину злоумышленников признают в суде, им грозит от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите видео задержания членов наркогруппировки в Киевской области: