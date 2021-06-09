По данным следствия, наркоторговцы в возрасте от 33 до 50 лет не пользовались машиной во время своей "работы", чтобы их было сложнее поймать и привлечь к ответственности. Сбывали наркотики злоумышленники на территории Киева и области.
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Организатором банды, как говорят правоохранители, является 39-летний мужчина, который уже был осужден за совершение краж, угон машины, изготовление наркотиков и контрабанду.
Изъяли более 10 кило наркотиков
Полицейские выяснили, что соорганизатором группировки является 46-летний мужчина, которого объявили в розыск на территории РФ за незаконный сбыт наркотических веществ. Кроме того, в состав банды входил 41-летний злоумышленник, отвечавший за сбыт товара. Бухгалтерию вела 33-летняя женщина. Она также занималась продажей наркотиков.
В рамках расследования производства полицейские провели 16 обысков по местам жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли:
- более 10 килограммов наркотических веществ растительного происхождения;
- 15 граммов амфетамина;
- устройства для употребления наркозелья;
- пакеты для фасовки;
- электронные весы;
- 20 мобильных телефонов;
- 30 карт различных мобильных операторов и банковских карт;
- 3000 долларов США, компьютерная техника и черновые рукописные записи.
Сейчас правоохранители уже сообщили задержанным о подозрении в совершении производства, изготовлении, перевозки и сбыта наркотических средств. Если вину злоумышленников признают в суде, им грозит от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Смотрите видео задержания членов наркогруппировки в Киевской области: