После совершения дерзкой кражи из элитного имения в Козине под Киевом правоохранители задержали членов организованной бандитской группы. Злоумышленники оказались гражданами Азербайджана.

По данным полиции, представители группировки профессионально занимались кражами из домов богатых людей. Обчищали имения злоумышленники, пока хозяева спали.

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Разоблачили группировку правоохранители после того, как фигуранты производства похитили 15 очень дорогих часов.

Обходили охранные системы

Профессиональные воры вламывались в дома состоятельных людей / Фото полиции Киевской области

Как отметил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, злоумышленники приезжали в дома потерпевших на дорогих машинах.

Они попадали внутрь помещения несмотря на установленные охранные системы и использовали маскировку.

22 апреля злоумышленники через окно гаража залезли в дом в элитном поселке Козин. Они вынесли из дома наличные и 15 часов стоимостью от 500 до 25 тысяч долларов.

Правоохранители выяснили, где скрывались злоумышленники после кражи. Их задержали.

У членов группировки изъяли вещи, которые они похитили. Среди них – часы Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot и другие.

Четырех фигурантов производства обвиняют в совершении кражи организованной группой в особо крупных размерах. Если суд признает вину подозреваемых, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите видео задержания членов иностранной группировки на Киевщине: