Похитили часов на 3 миллиона: на Киевщине задержали группировку из Азербайджана – видео
После совершения дерзкой кражи из элитного имения в Козине под Киевом правоохранители задержали членов организованной бандитской группы. Злоумышленники оказались гражданами Азербайджана.
Источник:Фейсбук Андрея Небытова
По данным полиции, представители группировки профессионально занимались кражами из домов богатых людей. Обчищали имения злоумышленники, пока хозяева спали.
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Разоблачили группировку правоохранители после того, как фигуранты производства похитили 15 очень дорогих часов.
Обходили охранные системы
Профессиональные воры вламывались в дома состоятельных людей / Фото полиции Киевской области
- Как отметил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, злоумышленники приезжали в дома потерпевших на дорогих машинах.
- Они попадали внутрь помещения несмотря на установленные охранные системы и использовали маскировку.
- 22 апреля злоумышленники через окно гаража залезли в дом в элитном поселке Козин. Они вынесли из дома наличные и 15 часов стоимостью от 500 до 25 тысяч долларов.
- Правоохранители выяснили, где скрывались злоумышленники после кражи. Их задержали.
- У членов группировки изъяли вещи, которые они похитили. Среди них – часы Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot и другие.
Четырех фигурантов производства обвиняют в совершении кражи организованной группой в особо крупных размерах. Если суд признает вину подозреваемых, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Смотрите видео задержания членов иностранной группировки на Киевщине:
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