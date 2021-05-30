Мужчину нашли по ориентировке полиции Киевщины. Вскоре задержанный получит подозрения из-за бегства и нападения на работника полиции.

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Что известно о побеге азербайджанца

Мужчину привезли в суд в городе Ирпень, однако заседание провести не успели, потому что подозреваемый скрылся.

На Киевщине организовали несколько контрольно-пропускных пунктов с вооруженными стражами порядка. Полицейские проверяли каждую машину, которая выезжала из города Буча.

Кроме общей информации в сети также распространяли фото беглеца.

В чем подозревали мужчину

Мужчину собирались судить по статье о разбое. Он, вероятно, обманывал женщин. Когда они приходили на свидание, грабил их.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Измаиле Одесской области 46-летний мужчина похитил 23-летнюю девушку с дочкой. Он удерживал их в неволе, но потом девушек нашли. Самого подозреваемого разыскивают.