Полицейские Украинки Обуховского района говорят о раскрытии наглого преступления, которое, вероятно, совершил 34-летний местный житель. Мужчина, по данным следствия, проник на территорию приема металлолома и убил охранника.

Как утверждают правоохранители, злоумышленника задержали, когда он во второй раз вернулся на место убийства. Сделал он это ради наживы.

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Следователи выяснили, что подозреваемый имел целью украсть из пункта медь.

Приехал на такси

53-летнего охранника убили из-за меди / Фото полиции Киевской области

Согласно материалам производства, житель Украинки, увидев охранника, угрожал ему арматурой.

Злоумышленник приказал мужчине открыть металлический контейнер с медью, после чего ударил его по голове.

От полученных травм пострадавший скончался, а нападавший испугался и скрылся.

Впоследствии злоумышленник вызвал такси и вернулся на пункт, чтобы вывезти металлолом. Тогда его и поймали полицейские.

Задержали правоохранители и водителя такси, который, увидев правоохранителей, пытался убежать. Он даже совершил наезд на полицейских, из-за чего ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Самому же задержанному за убийство светит от 7 до 15 лет.



34-летнего жителя Украинки подозревают в убийстве / Фото полиции Киевской области