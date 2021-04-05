Полиция задержала мужчину, который позвонил в полицию с сообщением о фейковом заминировании поселка городского типа Кодра Макаровского района Киевской области.

Задержанному грозит от 2 до 6 лет заключения за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.

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Сейчас правоохранители готовят документы для сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления.

Из-за увольнения

Злоумышленник, по данным следствия, позвонил на спецлинию "102", после чего рассказал о взрывчатке. На все дополнительные вопросы оператора мужчина отвечать отказался и бросил трубку.

На сообщение о наличии взрывчатки в селе правоохранители отреагировали достаточно быстро.

Никаких опасных предметов не обнаружили, а личность злоумышленника установили без проблем.



Полицейские искали взрывчатку в поселке Кодра из-за сообщения псевдоминера / Фото полиции Киевской области

Как выяснили следователи, житель одного из населенных пунктов Макаровского района ранее работал кладовщиком на одном из предприятий Белогородки. После увольнения он решил своеобразным способом привлечь внимание руководства к себе, поэтому "заминировал" поселок.

Псевдоминеру грозит до 6 лет заключения / Фото полиции Киевской области

Фейковые заминирования в Киеве и области случаются чуть ли не ежедневно. "Шутников" нередко задерживают полицейские. Однако чаще всего сообщения о взрывчатке на стратегических объектах присылают из России или временно оккупированных территорий.