Следователи Броварского районного управления полиции расследуют уголовное производство по поводу угрозы правоохранителям. Началось же все с обычного вызова из-за драки между односельчанами.

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Когда же копы прибыли на место происшествия, их встретил мужчина с оружием.

До 3 лет тюрьмы



Ружье, с которым злоумышленник угрожал полицейским / Фото полиции Киевской области

Полицейские говорят, что их вызвали из-за того, что 49-летний мужчина избил одного из соседей.

Когда наряд реагирования приехал по адресу к потерпевшему, к ним подошел довольно агрессивный мужчина с ружьем.

Поскольку нарушитель спокойствия направил оружие в сторону полицейских, копам пришлось действовать.

Злоумышленника разоружили и надели на него наручники.

На место происшествия полицейские вызвали следователей, которые задокументировали все обстоятельства преступления. Ружье изъяли и отправили на экспертизу. Неизвестно, принадлежало ли оно злоумышленнику.



Мужчину могут посадить на 3 года / Фото полиции Киевской области

Вскоре суд будет избирать задержанному меру пресечения. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста. Также в Уголовном кодексе предусмотрено ограничение свободы до 3 лет или ее лишение на тот же срок.