О совершении развратных действий в отношении 5-летней девочки сообщила полицейским 25-летняя сестра потерпевшей. Она рассказала, что 30-летний житель села Переселение Обуховского района систематически развращал ребенка.
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Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали предполагаемого преступника и начали расследование.
Инвалид 2 группы
- Следователи установили, что молодой человек часто гостил у своей сестры и оставался наедине с маленькой племянницей. При этом он якобы неоднократно совершал в отношении девочки развратные действия и сексуальное насилие.
- Правоохранители отправили мужчину на судебно-психиатрическую экспертизу. Медики пришли к выводу, что злоумышленник является инвалидом 2 группы из-за психического расстройства. Он нуждается в принудительном лечении.
Задержанному инкриминируют совершение развращения несовершеннолетних и сексуального насилия. В Уголовном кодексе Украины за подобные преступления предусмотрено наказание в виде от 8 до 10 лет лишения свободы. Впрочем, судьи могут признать мужчину невменяемым.
Сам подозреваемый свою вину признает.
Смотрите видео с задержанным за развращение 5-летней племянницы: