О совершении развратных действий в отношении 5-летней девочки сообщила полицейским 25-летняя сестра потерпевшей. Она рассказала, что 30-летний житель села Переселение Обуховского района систематически развращал ребенка.

Смотрите также На Львовщине водитель сбил 7-летнюю девочку на пешеходном переходе: фото

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали предполагаемого преступника и начали расследование.

Инвалид 2 группы

  • Следователи установили, что молодой человек часто гостил у своей сестры и оставался наедине с маленькой племянницей. При этом он якобы неоднократно совершал в отношении девочки развратные действия и сексуальное насилие.
  • Правоохранители отправили мужчину на судебно-психиатрическую экспертизу. Медики пришли к выводу, что злоумышленник является инвалидом 2 группы из-за психического расстройства. Он нуждается в принудительном лечении.

Задержанному инкриминируют совершение развращения несовершеннолетних и сексуального насилия. В Уголовном кодексе Украины за подобные преступления предусмотрено наказание в виде от 8 до 10 лет лишения свободы. Впрочем, судьи могут признать мужчину невменяемым.

Сам подозреваемый свою вину признает.

Смотрите видео с задержанным за развращение 5-летней племянницы: