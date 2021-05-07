Сначала информация о задержании чиновника появилась в соцсетях и в некоторых СМИ. Впоследствии в комментарии для сайта 24 Канала в СБУ подтвердили факт.

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Также в соцсетях сообщалось, что вместе с поселковым головой были задержаны и его сообщники. Впрочем, детали пока неизвестны.

Очевидцы сфотографировали процесс задержания / Фото жителя Вышгорода Андрея Шевченко

Кто такой Владимир Подкурганный

О Подкурганном известно, что в 2019 году он возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Задержанный – бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана. Об этом свидетельствуют данные Высшего совета правосудия.