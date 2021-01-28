В жилом массиве "Чайка", что фактически в Киеве погиб мальчик – выпрыгнул с 15 этажа. Свои вещи он оставил на балконе.

Источник: телеграм-канал dtp.kiev.ua Вероятно, ребенок совершил самоубийство. Пока неизвестны детали этой ужасной трагедии и причины такого поступка. Мальчику на вид 10 – 12 лет. Читайте также Военного, которого более 3 недель искали в Киевской области, нашли убитым: фото На Киевщине мальчик выпрыгнул с 15 этажа: что известно Это произошло в жилом комплексе "Чайка" – дом № 19.

Мальчик поднялся на 15 этаж и зашел на общий балкон, который доступен всем жителям.

Он снял обувь, куртку и оставил свой школьный рюкзак.