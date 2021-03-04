Из-за стремительного роста количества новых заболеваний COVID-19 Киевскую область отнесли в оранжевую зону карантина. Усиленный уровень эпидемиологической опасности начал действовать 4 марта.

Как отметили чиновники, на жизни региона это никак не отметится, поскольку попадание в оранжевый уровень не означает установления никаких дополнительных ограничений.

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На Киевщине фактически продолжают действовать правила желтой зоны.

С прицелом на локдаун

На осложнение ситуации с распространением коронавируса, о чем свидетельствуют данные статистики, отреагировали в Киевской облгосадминистрации.

Поскольку ситуация несколько усложнилась, мы вошли в перечень областей с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности. В связи с этим в очередной раз подчеркиваю: придерживаться противоэпидемических норм очень важно. От этого зависит, насколько жесткие карантинные ограничения будут действовать на нашей территории,

– подчеркнул руководитель Киевской ОГА Василий Володин.

Фактически же попадание региона в оранжевую зону свидетельствует о том, что если ситуация не изменится, чиновники будут вынуждены объявить красную зону карантина и внедрить очередной локдаун. Чтобы этого не произошло, больным гражданам нужно воздерживаться от бесконтрольного перемещения по городу, не выходить на работу, а также делать тесты в случае выявления симптомов.

Также критически важно для всех носить маску в местах массового скопления людей. И делать это не под носом или подбородком. Впрочем, поскольку фактически за нарушение карантина почти никого не наказывают, большинство граждан пренебрегают правилами.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала