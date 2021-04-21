В столице выросла цена знаменитой киевской перепички. Теперь пирожок с сосиской можно купить за 25 гривен.

До недавнего времени ее стоимость была 20 гривен. Последний раз цена на знаменитый пирожок выросла в сентябре 2020 года – на 2 гривны. Тогда перепичку начали продавать в желтом бумажном конверте, вместо пакетика.

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Почти как гамбургер

Об изменении цены сообщил в фейсбуке журналист Егор Шумихин.

Пока вы сидите на локдауне и ничего не подозреваете, Киевская перепичка подорожала до 25 грн (+5 гривен). Еще немного и сравнится с гамбургером из Макдоналдс,

– отметил он.

Конкурент перепички

Недавно в Киеве презентовали новое блюдо, которое может стать достойным конкурентом для перепички – Kyiv Pie.

Блюдо будет доступным всем жителям города. Стоить оно будет до 30 гривен и будет продаваться в кафе и на уличных фудкортах, а также в ресторанах.

Команда поваров верит, что Kyiv Pie станет новым гастросимволом столицы.