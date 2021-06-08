Таможенники отметили, что среди изъятого довольно редкие экземпляры. 2 бриллианта необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком.
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Какие еще бриллианты изъяли
Таможенная экспертиза установила, что обнаруженное – драгоценные камни первого порядка: бриллиантовой огранки желтых, коричневых и голубых цветов и оттенков, а также бесцветные. В частности:
- 2 желтых бриллианта – стоимостью 5,3 тысяч долларов.
- 3 бесцветных бриллианта – стоимостью 2,9 тысячи долларов.
Какова общая стоимость
Масса самого массивного камня – 1,07 карата, а его линейные размеры – 6,51х6,47х4,14 миллиметра. Их общая ориентировочная стоимость – 11,6 тысячи долларов или 319 тысяч гривен.
Согласно декларации, в посылках должны были находиться распределители документов стоимостью 0 долларов.
Камешки один отправитель из США направил в адрес киевлянина и жителей Днепра.