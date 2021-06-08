Киевская таможня изъяла 61 бриллиант из США: отправитель отметил, что они ничего не стоят

Киевские таможенники изъяли 61 бриллиант, которые из Соединенных Штатов – города Балтимора, пытались направить в Украину, не уплатив пошлины. Самые дорогие из них стоят более 2 тысяч долларов за один камень.

Таможенники отметили, что среди изъятого довольно редкие экземпляры. 2 бриллианта необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком.

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Какие еще бриллианты изъяли

Таможенная экспертиза установила, что обнаруженное – драгоценные камни первого порядка: бриллиантовой огранки желтых, коричневых и голубых цветов и оттенков, а также бесцветные. В частности:

2 желтых бриллианта – стоимостью 5,3 тысяч долларов.

3 бесцветных бриллианта – стоимостью 2,9 тысячи долларов.

Какова общая стоимость

Масса самого массивного камня – 1,07 карата, а его линейные размеры – 6,51х6,47х4,14 миллиметра. Их общая ориентировочная стоимость – 11,6 тысячи долларов или 319 тысяч гривен.

Согласно декларации, в посылках должны были находиться распределители документов стоимостью 0 долларов.

Камешки один отправитель из США направил в адрес киевлянина и жителей Днепра.