В Голосеевском районе Киева ночью 4 февраля инспекторы патрульной полиции задержали мужчину, который якобы жестоко убил жену.

Источник: патрульная полиция Киева

О преступлении полицейские узнали от подруги потерпевшей. Она сообщила, что мужчина ударил ножом ее знакомую в одном из частных домов Голосеевского района.

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Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, они увидели мужчину, который собирался бежать.

Что известно об убийстве женщины в Киеве



Орудие убийства / Фото пресс-службы полиции Киева

Свидетели инцидента утверждают, что слышали звуки ссоры, возникшей между супругами.

Затем, судя по показаниям очевидцев, мужчина ударам женщину ножом.

Тогда ранена закрылась в собственной комнате.

Полицейские пытались помочь пострадавшей, но она уже умерла. Медики "скорой", которые также прибыли на вызов, более часа осуществляли мероприятия по реанимации, но спасти пострадавшую не удалось.



Врачи пытались спасти женщину, но не смогли / Фото пресс-службы полиции Киева

Патрульные передали злоумышленника следственно-оперативной группе. По факту убийства возбудили уголовное дело. Если вину задержанного признает суд, ему грозит от 7 до 15 лет.