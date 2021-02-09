В киевский аэропорт "Борисполь" задерживается прилет 8 рейсов, еще 3 отменили
В аэропорту "Борисполь" сообщили о задержке рейсов / 24 канал
Из-за плохих погодных условий в столице 9 февраля отменяют авиарейсы, а некоторые самолеты приземлятся с опозданием. Это касается как внутренних, так и международных рейсов.
Источник:Укринформ
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта "Борисполь" задерживаются несколько самолетов.
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Какие рейсы опаздывают
- рейс из Днепра должен был прибыть в 8:20 часов, но ожидается в 11:18 часов.
- еще один самолет с Днепра был запланирован на 12:40 час, но ожидается в 14:25 часов.
- Утренний рейс из Херсона – отменен.
Кроме того, в "Борисполь" задерживается прилет международных рейсов из следующих городов:
- Стамбул,
- Минск,
- Хургада,
- Шарм-Эль-Шейх.
Также был отменен прилет из столицы Турции – Анкары.
Вылет 4 ночных и утренних рейсов из аэропорта "Борисполь" состоялся с задержками ориентировочно на час.
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