Из-за плохих погодных условий в столице 9 февраля отменяют авиарейсы, а некоторые самолеты приземлятся с опозданием. Это касается как внутренних, так и международных рейсов.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта "Борисполь" задерживаются несколько самолетов.

Читайте также На въездах в Киев обустроили пункты обогрева для водителей

Какие рейсы опаздывают

рейс из Днепра должен был прибыть в 8:20 часов, но ожидается в 11:18 часов.

еще один самолет с Днепра был запланирован на 12:40 час, но ожидается в 14:25 часов.

Утренний рейс из Херсона – отменен.

Кроме того, в "Борисполь" задерживается прилет международных рейсов из следующих городов:

Стамбул,

Минск,

Хургада,

Шарм-Эль-Шейх.

Также был отменен прилет из столицы Турции – Анкары.

Вылет 4 ночных и утренних рейсов из аэропорта "Борисполь" состоялся с задержками ориентировочно на час.