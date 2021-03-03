Ради видео ударил копа тарелкой со сливками: киевского блогера могут посадить на 5 лет
Молодого человека, который хотел снять веселое видео, задержали в Киеве / Скриншот из видео
На Площади Независимости правоохранители задержали молодого человека, который хотел снять веселое видео, но нарушил при этом закон. Произошло это 2 марта.
Источник:полиция Киева
Как отметили правоохранители, мужчина хотел заработать денег от просмотров снятого им видео, поэтому решил не совсем удачно хайпануть с участием патрульного.
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Теперь в отношении киевлянина расследуют уголовное производство, согласно которому его могут наказать заключением на срок от 2 до 5 лет.
Ударил и убегал
- По данным следствия, мужчина подошел к автомобилю патрульных, после чего достал тарелку со сливками и ударил инспектора в лицо.
- После этого киевлянин пытался убежать, но правоохранители довольно быстро догнали нарушителя порядка, и задержали его.
Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении хулиганства в отношении представителя полиции.
Смотрите видео с задержанием блогера, который ударил полицейского тарелкой со сливками:
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