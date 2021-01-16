Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне 18 января проведет видеоэкскурсию "Они выстояли. Не выдержал бетон". Ее организуют к шестой годовщине обороны Донецкого аэропорта.

В частности поговорят об украинских воинах, спецназовцах, добровольцах и волонтерах. Об этом сообщили на фейсбук-странице события.

К теме Минобороны вспомнило погибших киборгов: фото

Кому посвящена экскурсия

Видеоэкскурсию посвящают людям, которые 242 дня (с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года) защищали старый и новый терминалы Донецкого аэропорта. За их мужество и преданность Родине их назвали "киборгами".

Однако они оставались уязвимыми людьми: во время обороны ДАП более 100 украинских военных погибли, примерно 440 получили ранения,

– говорится в сообщении на фейсбук-странице.

Когда состоится событие

Видеоэкскурсия "Они выстояли. Не выдержал бетон" состоится 18 января в 14:00. В пространстве музейного выставочного проекта "Украинский Восток" ее проведет старший научный сотрудник Богдан Гальчинский.

Напомним! В Украине 16 января отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта. Его установили по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали этот стратегический объект.

Оборона Донецкого аэропорта: коротко