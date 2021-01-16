Они выстояли: киевский музей проведет видеоэкскурсию памяти киборгов
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне 18 января проведет видеоэкскурсию "Они выстояли. Не выдержал бетон". Ее организуют к шестой годовщине обороны Донецкого аэропорта.
В частности поговорят об украинских воинах, спецназовцах, добровольцах и волонтерах. Об этом сообщили на фейсбук-странице события.
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Кому посвящена экскурсия
Видеоэкскурсию посвящают людям, которые 242 дня (с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года) защищали старый и новый терминалы Донецкого аэропорта. За их мужество и преданность Родине их назвали "киборгами".
Однако они оставались уязвимыми людьми: во время обороны ДАП более 100 украинских военных погибли, примерно 440 получили ранения,
– говорится в сообщении на фейсбук-странице.
Когда состоится событие
Видеоэкскурсия "Они выстояли. Не выдержал бетон" состоится 18 января в 14:00. В пространстве музейного выставочного проекта "Украинский Восток" ее проведет старший научный сотрудник Богдан Гальчинский.
Оборона Донецкого аэропорта: коротко
- Оборона Донецкого аэропорта продолжалась с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года.
- В течение этого периода украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийских боевиков.
- Кровавые и ожесточенные бои пришлись на январь 2015 года.
- Всего, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли около 100 военных.
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