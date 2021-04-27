После увольнения с должности руководителя Киевского областного совета Александра Склярова, 27 апреля депутаты региональных властей проголосовали за кандидатуру нового руководителя.

Киевский областной совет возглавила Наталья Гунько, которая является женой депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Анатолия Гунько. За нее проголосовали 58 депутатов облсовета.

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Увольнение Склярова и назначение связанной со "слугами" женщины эксперты связывают с зачисткой Киевсовета от людей Александра Дубинского. По крайней мере предыдущего руководителя облсовета проталкивал именно нардеп, который оказался под санкциями США.

Заместители – от "За будущее" и "ЕС"

Кроме председателя облсовета депутаты также избрали ее заместителей. Первым заместителем Гунько стал представитель партии "За майбутнє!" Ярослав Добрянский.

Должность заместителя получила также и депутат от "Европейской солидарности" Татьяна Семенова.

Анатолий Гунько стал нардепом после победы над Олегом Ляшко в октябре 2020 года. Он выиграл довыборы в Черниговской области на мажоритарном округе №208.

Новая коалиция

Отныне в Киевском облсовете, скорее всего, создадут новую коалицию. В нее могут войти представители "Слуги народа", "За майбутнє!" и "Европейской солидарности".