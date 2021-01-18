Судьи Шевченковского районного суда столицы 18 января неожиданно не вынесли обвинительный приговор известному догхантеру Алексею Святогору. Его подозревали в пропаганде насилия над животными.

Несмотря на все доказательства, которые собрали следователи и прокуроры во время расследования, судьи решили признать вину Алексея Святогора недоказанной. Об этом свидетельствует трансляция заседания суда, которую вели со страницы Судебной власти Украины.

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Обвинительный акт служители Фемиды рассматривали с 2018 года.

Что известно о суде на догхантером Святогором

Известный в столице своим отношением к животным мужчина распространял в соцсетях картинки и высказывания, которые вполне могли бы вызвать у неадекватных людей желание убивать собак и кошек.

Впрочем, судьи решили, что распространение подобных материалов является "выражением личного мнения мужчины", и якобы "не является пропагандой жестокого отношения к животным.

По данным зоозащитников, догхантер является самым жестоким убийцей бродячих животных, который лишил жизни более 500 животных. Но задержали его не за расправы, а за распространение материалов, которые пропагандируют такую деятельность.

Смотрите видео с заседания суда над догхантером Святогором: