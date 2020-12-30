Министерство инфраструктуры планирует передать в концессию семь украинских железнодорожных вокзалов. Первыми в списке – киевский и винницкий вокзалы.

В правительстве таким образом хотят оживить "Укрзализныцю". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

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Мы ожидаем крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт по управлению вокзалами и готовы инвестировать. Так же как и локальных инвесторов

– отметил министр.

Также он добавил, что преимущества получат все – государство и местные органы власти – дополнительные рабочие места и налоги, концессионные платежи, "Укрзализныця" – уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры, инвестор – прибыль, потребители – качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт.

Что такое концессия?

Это договор о передаче государственных объектов или предприятий во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.

Всего в планах ведомства отдать в концессию семь железнодорожных вокзалов. Кроме Киева и Винницы, это также касается вокзалов в Харькове, Днепре, Хмельницком, Николаеве и Чопе.