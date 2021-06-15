Организаторы турнира привлекают правоохранителей из разных стран, чтобы фанаты могли пообщаться со своими полицейскими в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Впрочем, дежурство Артема было спокойным. Сержант уже вернулся на родину.
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Потому что владеет языками
Винника отобрали в состав делегации из-за владения иностранными языками и опыта общения в разных непредвиденных ситуациях.
Какая задача
Основная задача наших правоохранителей — оказывать помощь гражданам Украины, которые отправляются за границу поболеть за национальную сборную Украины по футболу, а также обмен опытом с иностранными коллегами относительно таких мероприятий.
Начали с поражения
Напомним, что первый матч на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко проиграли нидерландцам со счетом 3:2. Украинцам удалось показать неплохую игру.