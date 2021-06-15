Организаторы турнира привлекают правоохранителей из разных стран, чтобы фанаты могли пообщаться со своими полицейскими в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Впрочем, дежурство Артема было спокойным. Сержант уже вернулся на родину.

Футбольные новости столицы В Киеве статуи малышей-основателей одели в форму сборной: фото

Потому что владеет языками

Винника отобрали в состав делегации из-за владения иностранными языками и опыта общения в разных непредвиденных ситуациях.

Как сообщали в Нацполиции, по результатам специального отбора в состав украинской делегации вошли полицейские из Днепра, Львова, Чернигова и Киева. Кроме работы в Амстердаме, наши полицейские будут работать также на играх в Бухаресте – там сборная Украины сыграет с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Какая задача

Основная задача наших правоохранителей — оказывать помощь гражданам Украины, которые отправляются за границу поболеть за национальную сборную Украины по футболу, а также обмен опытом с иностранными коллегами относительно таких мероприятий.

Начали с поражения

Напомним, что первый матч на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко проиграли нидерландцам со счетом 3:2. Украинцам удалось показать неплохую игру.