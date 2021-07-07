Киевского стрелка задержала полиция

На Голосеевском проспекте в Киеве задержали злоумышленника, который ранил полицейского и забаррикадировался в квартире. С мужчиной вели длительные переговоры, во время которых он устроил в доме поджог.

Стрелка на глазах очевидцев вывели из дома. Соответствующие видео распространили в соцсетях.

Напомним, В Киеве мужчина ранил двух патрульных и закрылся в квартире: возможен штурм

Нападавшего задержали

Сообщается, что задержали нападавшего без стрельбы. Его посадили в полицейский автомобиль и отвезли в участок. Приблизиться к злоумышленникам СМИ не давали силовики.

Мужчину с голым торсом вывели спецслужбы.

Перед задержанием нападавший поджег квартиру

С мужчиной перед задержанием правоохранители вели переговоры. Впрочем, он закрылся изнутри и никого не пускал. Работник КОРДа и жена нападавшего начали уговаривать его открыть дверь.

Стрелок стал кричать, что всех застрелит, но потом открыл дверь. Он устроил в квартире поджог и из окон начал идти густой дым.



Задымление на этаже забаррикадированной квартиры / Фото МВД

Правоохранителям пришлось эвакуировать жильцов дома.

Перестрелка и поджог на Голосеевском проспекте: главное