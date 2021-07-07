Киевского стрелка задержала полиция
Источник:МВД Украины
На Голосеевском проспекте в Киеве задержали злоумышленника, который ранил полицейского и забаррикадировался в квартире. С мужчиной вели длительные переговоры, во время которых он устроил в доме поджог.
Стрелка на глазах очевидцев вывели из дома. Соответствующие видео распространили в соцсетях.
Напомним, В Киеве мужчина ранил двух патрульных и закрылся в квартире: возможен штурм
Нападавшего задержали
Сообщается, что задержали нападавшего без стрельбы. Его посадили в полицейский автомобиль и отвезли в участок. Приблизиться к злоумышленникам СМИ не давали силовики.
Мужчину с голым торсом вывели спецслужбы.
Перед задержанием нападавший поджег квартиру
С мужчиной перед задержанием правоохранители вели переговоры. Впрочем, он закрылся изнутри и никого не пускал. Работник КОРДа и жена нападавшего начали уговаривать его открыть дверь.
Стрелок стал кричать, что всех застрелит, но потом открыл дверь. Он устроил в квартире поджог и из окон начал идти густой дым.
Задымление на этаже забаррикадированной квартиры / Фото МВД
Правоохранителям пришлось эвакуировать жильцов дома.
Перестрелка и поджог на Голосеевском проспекте: главное
- Житель Голосеевского района столицы 7 июля начал стрелять в правоохранителей, а затем забаррикадировался в своей квартире.
- Возле ЖК Park Avenue перед тем произошел конфликт: скандалили старый и новый владельцы квартиры.
- На вызов приехали охранники. Мужчина, личность которого остается неизвестной, выстрелил в сотрудников полиции и ранил их.
- Затем злоумышленник убежал в здание и якобы закрылся в квартире.
- Пострадавших патрульных отвезли в больницу: пока об их состоянии ничего неизвестно.
- В комментариях СМИ родственники рассказали: к таким действиям мужчина прибегнул якобы из-за рейдерского захвата квартиры.