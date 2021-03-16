Очередной случай самоубийства произошел утром 16 марта в Киевской городской клинической больницы №4, которая является опорной для лечения пациентов с COVID-19.

Женщина, находившаяся на лечении в медицинском учреждении, выпрыгнула из окна 6 этажа. Шансов выжить у нее практически не было.

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Когда медики подбежали к потерпевшей, она уже умерла. Им оставалось лишь констатировать смерть погибшей и вызвать полицейских.

Вероятно, лечили от COVID-19

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой о самоубийстве.

По предварительным данным, женщина болела коронавирусом. В полиции столицы инцидент официально пока не прокомментировали.

Смотрите видео с места падения с 6 этажа пациентки в больнице Киева:

Случаи суицида среди больных коронавирусом – довольно распространенное явление. Как отмечают ученые, COVID-19 нередко приводит к изменениям в психике, из-за чего больные совершают самоубийства. Кроме того, по утверждению врачей, иногда инфицированные решают покончить с собой из-за тяжести болезни. Особенно это касается тех, кому не хватает кислорода.