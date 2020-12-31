Неприятный инцидент, который закончился дракой, произошел в маршрутном такси №205 в Киеве. Агрессивно настроенный пассажир набросился на водителя с кулаками из-за того, что ему якобы не додали сдачу.

О драке в маршрутке накануне Нового года сообщили в сообществе "Киев оперативный" в фейсбуке. Пострадал ли от действий мужчины водитель маршрутки, неизвестно.

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Как утверждают свидетели инцидента, началось все с того, что пассажир начал требовать от водителя сдачу, которую он ему якобы должен.

Выбивал деньги

Работник компании-перевозчика требование мужчины не удовлетворил, поэтому между ними начался спор, который быстро перерос в конфликт.

Разъяренный пассажир решил начать драку и из салона маршрутки начал лезть к водителю. После нескольких ударов унять драку поспешил один из мужчин, который наблюдал за ней.

Чем закончилась история, неизвестно. Судя по видео, которое сняли очевидцы, пассажира выбросили из салона маршрутки.

В полиции этот инцидент пока никак не прокомментировали.

Смотрите видео драки в маршрутке Киева: