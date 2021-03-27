В Киеве в многоэтажке загорелся мусоропровод. Впоследствии его разорвало изнутри, в результате чего весь подъезд заполонил дым.

Инцидент с мусоропроводом произошел в Киеве, на улице Милютенко. Читайте также В Боярке возле частного дома прогремел мощный взрыв: есть погибший – фото Возгорание и взрыв мусоропровода Вследствие возгорания мусоропровод разорвало изнутри на первом этаже дома.

на первом этаже дома. В результате дым заполонил весь подъезд. Поэтому часть жителей была вынуждена выйти на улицу подышать воздухом.

Поэтому часть жителей была вынуждена выйти на улицу подышать воздухом. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте инцидента работали полицейские и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обратите внимание! Ранее в Киеве, на улице Дегтяревской произошел несчастный случай. Во время сварочных работ взорвался газ. В результате 1 человек получил ожоги лица. Взрыв мусоропровода произошел в доме на улице Милютенко: смотрите карту