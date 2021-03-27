В киевской многоэтажке взорвался мусоропровод
В киевской многоэтажке взорвался мусоропровод / Фото Dtp.kiev
В Киеве в многоэтажке загорелся мусоропровод. Впоследствии его разорвало изнутри, в результате чего весь подъезд заполонил дым.
Источник:Dtp.kiev
Инцидент с мусоропроводом произошел в Киеве, на улице Милютенко.
Читайте также В Боярке возле частного дома прогремел мощный взрыв: есть погибший – фото
Возгорание и взрыв мусоропровода
- Вследствие возгорания мусоропровод разорвало изнутри на первом этаже дома.
- В результате дым заполонил весь подъезд. Поэтому часть жителей была вынуждена выйти на улицу подышать воздухом.
- К счастью, обошлось без пострадавших.
- На месте инцидента работали полицейские и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв мусоропровода произошел в доме на улице Милютенко: смотрите карту
Поделиться новостью