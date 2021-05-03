На месте происшествия работали врачи экстренной помощи и полицейские. По факту аварии открыли уголовное производство, которое квалифицировали как нарушение правил безопасности, которые привезли к смерти человека.
Смотрите также Совершили ДТП и бежали: под Киевом задержали пьяного водителя и его друга – фото
Правоохранители говорят, что, вероятно, к аварии привели действия водителя Hyundai.
От 3 до 8 лет лишения свободы
- Как выяснили следователи, водитель "корейца" выехал на перекресток одновременно с Volkswagen, хотя должен был пропустить его.
- Судя по всему, столкновение произошло на достаточно большой скорости. По крайней мере последствия аварии оказались очень серьезными.
- 35-летний пассажир Volkswagen погиб на месте происшествия. Один из участников аварии получил травмы.
Водителя Hyundai полицейские задержали. Им оказался 20-летний гражданин Узбекистана. Вскоре суд выберет ему меру пресечения.
Если вину молодого человека признает суд, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Также злоумышленника могут лишить прав на 3 года после освобождения.