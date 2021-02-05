Через несколько часов после совершения преступления 4 февраля в Кагарлыке патрульные и полицейские охраны задержали мужчин, подозреваемых в совершении тяжкого преступления.

Об ограблении с разбойным нападением полицейские узнали от 45-летней владелицы частного дома, которая пострадала от неизвестных ей мужчин.

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По словам заявительницы, в ее жилье ворвались двое вооруженных ножом злоумышленников. Женщину избили и ограбили.

Судим за убийство

Как выяснили следователи, нападавшие несколько раз ударили хозяйку дома по лицу, после чего похитили документы на земельный участок.

Совершив преступление, мужчины скрылись.

Полицейские, приехавшие по вызову, сразу же начали искать подозреваемых. Вскоре их задержали.

У мужчин изъяли нож и украденные ими вещи.

Злоумышленниками оказались местные жители 23 и 38 лет. Один из них ранее отбывал наказание за убийство.

По факту преступления следователи открыли уголовное производство по статьям о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и ограблении.

Если вину задержанных докажут в суде, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.