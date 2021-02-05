Били женщину по лицу: на Киевщине двое мужчин с ножами ограбили частный дом
Через несколько часов после совершения преступления 4 февраля в Кагарлыке патрульные и полицейские охраны задержали мужчин, подозреваемых в совершении тяжкого преступления.
Источник:Полиция Киевской области
Об ограблении с разбойным нападением полицейские узнали от 45-летней владелицы частного дома, которая пострадала от неизвестных ей мужчин.
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По словам заявительницы, в ее жилье ворвались двое вооруженных ножом злоумышленников. Женщину избили и ограбили.
Судим за убийство
- Как выяснили следователи, нападавшие несколько раз ударили хозяйку дома по лицу, после чего похитили документы на земельный участок.
- Совершив преступление, мужчины скрылись.
Полицейские, приехавшие по вызову, сразу же начали искать подозреваемых. Вскоре их задержали.
У мужчин изъяли нож и украденные ими вещи.
Злоумышленниками оказались местные жители 23 и 38 лет. Один из них ранее отбывал наказание за убийство.
По факту преступления следователи открыли уголовное производство по статьям о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и ограблении.
Если вину задержанных докажут в суде, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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