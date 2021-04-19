За сутки на Киевщине сделали 216 прививок. Все дозы медики сделали вакциной Pfizer, а получили их жители и работники двух психоневрологических интернатов.

Как отметили в Киевской облгосадминистрации, за сутки мобильные бригады использовали фактически пятую часть выделенных на регион вакцин. Из 1170 доз осталось только 954.

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Чиновники подчеркивают, что вакцина американской компании предназначена для работников и жителей домов престарелых.

Два интерната уже привиты

Прививки проводят мобильные бригады, которые приезжают в специализированные учреждения.

За 18 апреля в Бородянском психоневрологическом интернате привили 78 работников и 42 жителя.

В Белоцерковском психоневрологическом интернате вакцины получили 84 работника и 12 жителей.



На Киевщине уже сделали прививки почти 1/5 вакцин Pfizer / Фото Киевской ОГА

Вместе с вакциной Pfizer медики также делают уколы маломобильным группам населения вакциной CoronaVac. Ее также применяют для опекунов и работников образования, которых привлекают к проведению ВНО.

Какова ситуация с COVID-19 на Киевщине

Согласно распределению Минздрава, Киевская область находится в красной зоне карантина. Несмотря на введение усиленных ограничений, в регионе остается большая загруженность койкомест в больницах, а также занятых мест с кислородом.

Всего за последние сутки на Киевщине зафиксировали 428 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Только 2 пациента умерли. Выздоровел 221 человек.



Все запасы Pfizer на Киевщине должны закончиться на этой неделе / Фото Киевской ОГА