В Киеве с 20 марта вводят жесткие карантинные ограничения. В то же время в области пока не планируют вводить тотальный локдаун.

Какими именно будут ограничения в регионе – пока неизвестно. Об этом заявил глава Киевской обладминистрации Василий Володин.

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Тотального локдауна не планируется

По его словам, в 12:00 состоится заседание региональной комиссии. На нем рассмотрят конкретные показатели, состоятся консультации с мэрами городов и глав госадминистраций. Уже по результатам обсуждения примут соответствующее решение.

Председатель КОГА сказал: "Очевидно, что ограничения будут вводить. Но какими они будут – станет известно по результатам заседания комиссии".

Тотального локдауна пока вводить не планируют. Мы будем вводить те ограничения, которые минимально будут затрагивать вопросы, связанные с ведением бизнеса,

– отметил Володин.

Он отметил, что прежде всего, нужно усилить средства контроля относительно ношения масок и соблюдение дистанций. "Так мы взвешенно будем подходить к тому, чтобы минимально задеть вопрос неполучения доходов от бизнеса", – отметил глава обладминистрации.

Ситуация с COVID-19 в области

Лидерами среди количества случаев заболеваемости COVID-19, как отметил Володин, являются Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы. Сейчас загруженность кроватей составляет 54%.

Володин рассказал о ситуации с COVID-19 в области: смотрите видео

Глава КОГА отметил, что сегодня, 19 марта, открывают 2 больницы для приема больных коронавирусом (это Богуславская и Вышгородская больницы).

Заметим! Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон в Украине. Отныне Киев – в "красной" зоне.

Уже с понедельника, 22 марта, будут пускать на прием больных COVID-19 Бородянская и Обуховская больницы. "Мы полностью контролируем все, в соответствии с имеющейся эпидемиологической ситуацией в области", – добавил Володин.