В Киевской области пьяный мужчина пришел с "взрывчаткой" в ЖЭК

В Белоцерковском районе пьяный мужчина пришел в ЖЭК с сумкой – а в ней якобы бомба. Однако, когда его задержали полицейские, то никаких опасных предметов не нашли.

Почему он пришел именно в помещение ЖЭКа – неизвестно. Возможно мужчина недоволен качеством коммунальных услуг. Или его выбор был просто случайностью.

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На ноги подняли всех

На место прибыли полицейские, следователи, взрывотехники, собаки и другие службы. У мужчины отобрали сумку и заглянули внутрь – там были только личные вещи псевдотеррориста.

Мужчину конечно задержали – ему грозит тюрьма за такую выходку.

В Киеве "минировали" мост Метро

Аналогичная ситуация была вчера, 9 июня, в Киеве. Кто-то увидел на мосту "Метро" мобилку с зарядным и решил, что это взрывчатка. Полиция прекратила движение и тщательно все проверила. Это была не бомба, а других подозрительных предметов также не нашли.