В Киевской области продлили карантин до 30 апреля. Такое решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС учитывая ситуацию с коронавирусом.

В администрации подчеркнули, что количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций остается на высоком уровне. Решение комиссии предусматривает продление дополнительных противоэпидемических действий, принятых 2 апреля. Читайте также Киев после локдауна останется в оранжевой зоне, – Рубан Что запрещено На отдельных территориях Киевщины в зависимости от эпидемического состояния: приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства i определено в его регистрационных документах;

проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей. Кроме того, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня.

Главное об адаптивном карантине / Инфографика 24 канала

