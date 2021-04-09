Меры усиленной эпидемиологической безопасности в Киевской области должны были закончиться 9 апреля. Однако во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций чиновники решили продолжить дополнительные меры до 23 апреля.

По словам руководителя ОГА Василия Володина, в области остается сложной ситуация с распространением COVID-19. Ежедневно на Киевщине фиксируют крайне высокий уровень заболеваемости и госпитализаций. При этом в объединенных общинах положение дел отличается.

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Поэтому каждая ОТО может принимать отдельное решение о применении карантинных мер.

Как противоэпидемические ограничения будут действовать в Киевской области до 23 апреля

Как отметил губернатор, в зависимости от ситуации с распространением болезни отдельные общины должны:

приостанавливать образовательный процесс в школах, детских садах и учреждениях дошкольного образования;

корректировать количество общественного транспорта, уменьшать интервал движения на внутриобластных маршрутах кроме часов с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

ограничивать перевозку пассажиров в количестве 50% от предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

рекомендовать учреждениям торговли ввести приоритетное обслуживание пенсионеров с 10:00 до 12:00.

Параллельно с этим в Киевской области действуют карантинные нормы красной зоны, которые ввел Кабмин.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

По состоянию на 8 апреля в Киевской области зафиксировали 1 265 новых случаев заболевания COVID-19. 717 инфицированных выздоровели. От осложнений болезни умер 41 пациент.