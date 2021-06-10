Парень исчез при загадочных обстоятельствах. Его якобы после конфликта выселили из общежития. Он забрал вещи и больше его никто не видел и не слышал. Это было 6 марта 2021 года.

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Ушел из общежития после конфликта

Детали конфликта неизвестны, но мать парня рассказала, что у Виталия было приподнятое настроение в то время, потому что он помирился со своей девушкой. После ухода из общежития парень засветился в соцсетях, но потом просто исчез.

Его комбат мне сказал, что там в общежитии был какой-то конфликт, была выбита дверь, разбит унитаз, но подробности не разглашали, а чтобы замять это все дело, Виталия якобы попросили написать заявление на выселение по собственному желанию. Но об этом я узнала не так давно,

– рассказала мать военного Елена.

Виталий Кондратьев / Фото ТСН

Полиция не разыскивает

Несмотря на обращение в полицию и военную прокуратуру, по словам матери, Виталия с тех пор никто особо не ищет.

Полиция уголовное дело сразу после исчезновения не открыла, зато переслала заявление матери в воинскую часть Виталия.

Елена рассказала, что 3 июня написала повторное заявление, его зарегистрировали, но пообщаться со следователем матери пока так и не удалось. Также правоохранители подтвердили, что Виталий Кондратьев не находится в розыске.

Мать очень надеется найти сына живым и просит всех, кому что-то о нем известно, обращаться по телефонам: 068 777 0112 или 102.