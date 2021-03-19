В Киевской области тоже вводят локдаун: что запретили
Вслед за столицей в Киевской области вводят локдаун. Он будет действовать с 21 марта.
Источник:КОГА
Председатель Киевской ОГА Василий Володин во время онлайн-брифинга сообщил, что ситуация с коронавирусом в области угрожающая, поэтому было принято решение ввести локдаун. В отличие от столицы на Киевщине возможны ограничения движения транспорта.
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Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания, а также значительный рост случаев, когда пациенты с COVID-19 нуждаются в госпитализации, принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона с 21 марта,
– сообщил Володин.
В Киевской области ввели локдаун с 21 марта: что запрещено
- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Также будет ограничена работа ресторанов в гостиницах, запрещена деятельность непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок.
Будут ли ходить в школу и садики
В школах будут учить дистанционно. Кроме учеников 1 – 4 классов и специальных учебных заведений. Садики также будут работать.
Ограничения в общественном транспорте
На территории Киевской области будет запрещена перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения.
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