Правоохранители об этом событии в селе Корнеевка сообщили 10 мая. Подозреваемую уже задержали и она призналась в содеянном.

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Скорую вызвали свидетели этого события.

Медики сообщили об этом правоохранителям.

Следователи выяснили, что накануне пара употребляла спиртное вместе.

Также с ними был их товарищ. Вероятно, именно он вызвал скорую.

Сначала началась ссора, которая впоследствии переросла в драку.

Затем женщина схватила кухонный нож, которым и нанесла удар "любимому".

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Что грозит за такое преступление

Подозреваемой уже избрана мера пресечения – 60 суток под стражей с правом внесения залога. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит от 7 до 8 лет тюрьмы.



Нож, которым нанесли удар умершему / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Правоохранители 10 мая сообщили, что в Киеве мужчина устроил пожар на балконе собственной квартиры. Причиной для такого шага послужил конфликт с женой. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы.