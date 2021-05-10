Правоохранители об этом событии в селе Корнеевка сообщили 10 мая. Подозреваемую уже задержали и она призналась в содеянном.
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Больше о конфликте
- Скорую вызвали свидетели этого события.
- Медики сообщили об этом правоохранителям.
- Следователи выяснили, что накануне пара употребляла спиртное вместе.
- Также с ними был их товарищ. Вероятно, именно он вызвал скорую.
- Сначала началась ссора, которая впоследствии переросла в драку.
- Затем женщина схватила кухонный нож, которым и нанесла удар "любимому".
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Что грозит за такое преступление
Подозреваемой уже избрана мера пресечения – 60 суток под стражей с правом внесения залога. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит от 7 до 8 лет тюрьмы.
Нож, которым нанесли удар умершему / Фото Нацполиции