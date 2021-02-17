В Киевской подземке начали устанавливать дефибрилляторы на платформах
"Киевский метрополитен" сообщил о том, что 17 февраля на платформах трех станций уже установили автоматические дефибрилляторы. Ранее возник скандал из-за того, что закупленные 19 устройств в предприятии не приняли из-за ненадлежащей документации.
Источник:"Киевский метрополитен"
Дефибрилляторы появились на платформах станций "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт".
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Все работы планируют завершить до 1 марта – проектом предусмотрено размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе.
Скандал из-за дефибрилляторов в метро
В конце прошлого года метрополитен получил эти 19 дефибрилляторов, которые были закуплены на основании тендера по проекту общественного бюджета "РеаниМетро". Но предприятие вернуло их поставщику, поскольку нашли несоответствия в документации.
Был подписан соответствующий акт рекламации и подана претензия к поставщику в установленном законом порядке,
– сообщает прессслужба киевской подземки.
Киевляне были возмущены – мол, тендер провален, деньги пропали. Но ситуацию удалось исправить. В метрополитене предложили переместить часть тех дефибрилляторов, которые были закуплены ранее и установлены возле касс.
Зачем нужны дефибрилляторы в метро
Это устройство, которое позволяет быстро помочь человеку, если ему внезапно стало плохо в метро.
Сначала были установлены 52 дефибрилляторов в кассовых залах станций, но авторы общественного бюджета "РеаниМетро" настаивали на том, чтобы они были и на самих платформах, чтобы была возможность быстро оказать помощь, а не ждать пока дефибриллятор принесут из вестибюля.
Если кому-то станет плохо на платформе, а не в очереди за QR-билетом, то толку от них будет мало,
– отметили авторы проекта.
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