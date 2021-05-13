О пожаре спасатели узнали около 13:00. На место происшествия сразу выехали несколько бригад пожарных и медики скорой. Работники учебного заведения тем временем проводили эвакуацию детей.

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Всех учеников и педагогов из помещения учебного заведения достаточно быстро вывели.

Что известно о пожаре в помещении школы на Оболони

Как рассказала в комментарии 24 канала начальник отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью Светлана Водолага, работники ГСЧС быстро потушили возгорание.

Спасатели выяснили, что огонь появился под лестницей аварийного выхода. Пылал мусор на площади 2 квадратных метров.

По данным чрезвычайников, пострадавших в результате происшествия не было. Однако свидетели говорят, что несколько учеников надышались едким дымом. Им оказали помощь медики скорой.

Смотрите видео с места пожара в киевской школе:

Поскольку здание школы было достаточно серьезно задымлено, продолжать обучение сегодня уже невозможно. Поэтому детей отпускают домой.

Смотрите видео из коридоров киевской школы, где произошел пожар: