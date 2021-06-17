На киевской таможне обнаружили мягкие игрушки с сюрпризом: внутри был кокаиновый куст

Таможенники нашли внутри двух мягких игрушек из Индонезии кокаиновый куст. Такую посылку отправили по адресу киевлянина.

Это было международное экспресс-отправление. Согласно декларации, у бандероли были куклы-игрушки стоимостью 2 доллара.

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Странная посылка

Такая посылка показалась очень странной, поэтому таможенники решили ее проверить и не зря. Внутри ярких глазастых созданий были пакетики с растительным веществом.

Это алкалоиды семян кокаинового куста. Наркотическое вещество изъято.

Другие случаи

Стоит подчеркнуть, что на таможне регулярно обнаруживают запрещенные вещи, которые пытаются переслать в Украину. Также довольно часто отправители пытаются обойти обязательные платежи. Вот несколько примеров:

В аэропорту Киева задержали британца: скрыл часы с радиацией.

Киевская таможня изъяла 61 бриллиант из США: отправитель отметил, что они ничего не стоят.