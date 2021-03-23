Установленные в вестибюлях станций метро Киева по требованию активистов дефибрилляторы уже спасают жизни. 22 марта на станции "Дворец спорта" реанимировали 56-летнего жителя столицы.

О спасенной жизни пассажира метрополитена в фейсбуке написала сотрудница Александровской больницы Кристина Ярмолина. По ее словам, мужчину привезли в медицинское учреждение с нарушением сознания, но со стабильными показателями жизнедеятельности.

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За несколько минут до того, как скорая привезла пациента, его сердце вообще остановилось.

Реанимировал полицейский



Полицейский метрополитена спас 56-летнего пассажира / Фото полиции Киева

Как утверждает врач, на помощь пассажиру, который потерял сознание в подземке, пришел правоохранитель.

С помощью дефибриллятора полицейский 20 минут реанимировал мужчину, а когда на место прибыли медики экстренной медицинской помощи, пострадавший уже находился в сознании.

Через 10 часов с момента происшествия пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Своевременно и правильно оказанная неотложная помощь. Больной продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии,

– отметила врач.

Кроме того, Ярмолина призвала всех научиться оказывать домедицинскую помощь, поскольку такие знания и навыки могут спасти кому-то жизнь.