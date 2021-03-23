Благодаря дефибриллятору: в Киевском метро полицейский спас жизнь пассажиру
Установленные в вестибюлях станций метро Киева по требованию активистов дефибрилляторы уже спасают жизни. 22 марта на станции "Дворец спорта" реанимировали 56-летнего жителя столицы.
Источник:фейсбук Кристины Ярмолиной
О спасенной жизни пассажира метрополитена в фейсбуке написала сотрудница Александровской больницы Кристина Ярмолина. По ее словам, мужчину привезли в медицинское учреждение с нарушением сознания, но со стабильными показателями жизнедеятельности.
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За несколько минут до того, как скорая привезла пациента, его сердце вообще остановилось.
Реанимировал полицейский
Полицейский метрополитена спас 56-летнего пассажира / Фото полиции Киева
Как утверждает врач, на помощь пассажиру, который потерял сознание в подземке, пришел правоохранитель.
С помощью дефибриллятора полицейский 20 минут реанимировал мужчину, а когда на место прибыли медики экстренной медицинской помощи, пострадавший уже находился в сознании.
Через 10 часов с момента происшествия пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Своевременно и правильно оказанная неотложная помощь. Больной продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии,
– отметила врач.
Кроме того, Ярмолина призвала всех научиться оказывать домедицинскую помощь, поскольку такие знания и навыки могут спасти кому-то жизнь.
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