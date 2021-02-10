В киевском метро могут закрывать станции на вход
Работники метрополитена оставили за собой право ограничивать вход пассажиров на некоторых станциях во избежание скоплений людей. К таким действиям могут прибегнуть в часы пик.
Источник:Киевский метрополитен
В столичной подземке отметили, что ограничения на вход будут вводиться для соблюдения карантинных требований пассажирами метрополитена.
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Также чиновники отметили, что жители столицы должны выполнять все эпидемиологические мероприятия.
В час пик в метро можно не попасть
Пассажиров еще раз призвали носить маски и не надевать их на подбородок или под нос.
Пожалуйста, соблюдайте карантинные меры, особенно масочный режим. Напоминаем, что во избежание скоплений в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок,
– подчеркнули в метрополитене.
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