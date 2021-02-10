Работники метрополитена оставили за собой право ограничивать вход пассажиров на некоторых станциях во избежание скоплений людей. К таким действиям могут прибегнуть в часы пик.

В столичной подземке отметили, что ограничения на вход будут вводиться для соблюдения карантинных требований пассажирами метрополитена.

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Также чиновники отметили, что жители столицы должны выполнять все эпидемиологические мероприятия.

В час пик в метро можно не попасть

Пассажиров еще раз призвали носить маски и не надевать их на подбородок или под нос.

Пожалуйста, соблюдайте карантинные меры, особенно масочный режим. Напоминаем, что во избежание скоплений в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок,

– подчеркнули в метрополитене.

С 25 января 2021 года в Украине действует общенациональный карантин. По всему государству действуют ограничения оранжевой зоны. При этом Кабмин решил смягчить ограничения на проведение массовых мероприятий. В учреждениях культуры разрешили принимать посетителей и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия с наполненностью до 50% мест.