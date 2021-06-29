Собаку, которая представляла собой опасность для окружающих, заметили в вагоне столичного метрополитена днем 28 июня. Судя по видео инцидента, замечание владельцу пса сделал лишь один человек.
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Владелец собаки не отреагировал на реакцию другого пассажира агрессивно, однако никак не пытался устранить нарушения.
В метро объясняют большим количеством людей
- В диалоге возмущенный отсутствием намордника пассажир пытался объяснить нарушителю правил пользование метрополитеном, что так делать нельзя.
- Зато владелец собаки смог лишь ответить, что пес "не будет действовать без команды".
- Почему работники метрополитена пропустили собаку бойцовской породы в подземку, неизвестно.
В комментарии изданию OBOZREVATEL в пресс-службе подземки отметили, что занимаются проверкой этого инцидента.
Перевозка таких собак запрещена – этот мужчина нарушил правила пользования метрополитеном. Пользуясь большим количеством людей, некоторые пассажиры сознательно нарушают правила, подвергая других людей и своих любимцев опасности,
– отметили в коммунальной компании.
Смотрите видео с бойцовской собакой в метро Киева: