Из-за бойцовской собаки без намордника: в киевском метро пассажиры поссорились – видео

29 июня 2021 , 16:50
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Источник:

"Киев без цензуры"

Небольшой перепалкой закончилась поездка владельца собаки опасной породы в подземке Киева. Мужчина нарушил правила пользования метрополитеном.

Собаку, которая представляла собой опасность для окружающих, заметили в вагоне столичного метрополитена днем 28 июня. Судя по видео инцидента, замечание владельцу пса сделал лишь один человек.

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Владелец собаки не отреагировал на реакцию другого пассажира агрессивно, однако никак не пытался устранить нарушения.

В метро объясняют большим количеством людей

  • В диалоге возмущенный отсутствием намордника пассажир пытался объяснить нарушителю правил пользование метрополитеном, что так делать нельзя.
  • Зато владелец собаки смог лишь ответить, что пес "не будет действовать без команды".
  • Почему работники метрополитена пропустили собаку бойцовской породы в подземку, неизвестно.

В комментарии изданию OBOZREVATEL в пресс-службе подземки отметили, что занимаются проверкой этого инцидента.

Перевозка таких собак запрещена – этот мужчина нарушил правила пользования метрополитеном. Пользуясь большим количеством людей, некоторые пассажиры сознательно нарушают правила, подвергая других людей и своих любимцев опасности,
 –  отметили в коммунальной компании.

Смотрите видео с бойцовской собакой в метро Киева:

Автор: Олексій Чибісов