Из-за бойцовской собаки без намордника: в киевском метро пассажиры поссорились – видео

Небольшой перепалкой закончилась поездка владельца собаки опасной породы в подземке Киева. Мужчина нарушил правила пользования метрополитеном.

Собаку, которая представляла собой опасность для окружающих, заметили в вагоне столичного метрополитена днем 28 июня. Судя по видео инцидента, замечание владельцу пса сделал лишь один человек.

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Владелец собаки не отреагировал на реакцию другого пассажира агрессивно, однако никак не пытался устранить нарушения.

В метро объясняют большим количеством людей

В диалоге возмущенный отсутствием намордника пассажир пытался объяснить нарушителю правил пользование метрополитеном, что так делать нельзя.

Зато владелец собаки смог лишь ответить, что пес "не будет действовать без команды".

Почему работники метрополитена пропустили собаку бойцовской породы в подземку, неизвестно.

В комментарии изданию OBOZREVATEL в пресс-службе подземки отметили, что занимаются проверкой этого инцидента.

Перевозка таких собак запрещена – этот мужчина нарушил правила пользования метрополитеном. Пользуясь большим количеством людей, некоторые пассажиры сознательно нарушают правила, подвергая других людей и своих любимцев опасности,

– отметили в коммунальной компании.

Смотрите видео с бойцовской собакой в метро Киева: