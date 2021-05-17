В результате инцидента движение поездов на красной линии метрополитена было временно приостановлено. Впоследствии руководство подземки организовало перевозку пассажиров на отдельных участках.

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики. Выжил ли пассажир, неизвестно.

Как работает метро Киева из-за падения пассажира

Из-за чрезвычайной ситуации в метрополитене организовали сокращенное движение по красной ветке подземки. Поезда курсируют:

  • от станции "Академгородок" до станции "Крещатик";
  • от станции "Дарница" до станции "Лесная".

На "Арсенальной", "Днепре", "Гидропарке" и "Левобережной" движение поездов остановили. Эти станции закрыли для пассажиров на вход и выход.