В результате инцидента движение поездов на красной линии метрополитена было временно приостановлено. Впоследствии руководство подземки организовало перевозку пассажиров на отдельных участках.
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Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики. Выжил ли пассажир, неизвестно.
Как работает метро Киева из-за падения пассажира
Из-за чрезвычайной ситуации в метрополитене организовали сокращенное движение по красной ветке подземки. Поезда курсируют:
- от станции "Академгородок" до станции "Крещатик";
- от станции "Дарница" до станции "Лесная".
На "Арсенальной", "Днепре", "Гидропарке" и "Левобережной" движение поездов остановили. Эти станции закрыли для пассажиров на вход и выход.