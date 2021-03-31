41-летний киевлянин может сесть в тюрьму на 5 лет за нападение на сотрудницу полиции. Инцидент произошел на станции "Шулявская" вечером 30 марта.

Нападение на сотрудницу МВД произошло после того, как она сделала мужчине замечание. Вместо того чтобы прекратить нарушение, пассажир подземки решил дергать полицейскую за нагрудную камеру.

Смотрите также Больше, чем в 2020 году: с начала года в Киеве 6 детей наложили на себя руки

При попытке задержания злоумышленник оказал женщине сопротивление, чем нанес ей телесные повреждения.

Задержали "на Крещатике"

Как отметили в полиции, конфликт нетрезвого мужчины с полицейской начался с того, что пассажир начал прорываться к выключенному эскалатору.

Услышав просьбу пройти открытым для спуска путем, злоумышленник сорвал с формы полицейской нагрудную камеру.

Задержать нарушителя у женщины не получилось, однако она начала его преследовать и вызвала дополнительный наряд.

Пассажир успел запрыгнуть в поезд, но правоохранители задержали его на станции "Крещатик".



Сотрудница полиции пыталась самостоятельно задержать злоумышленника / Фото полиции Киева

Нарушителем оказался житель столицы 1979 года рождения. Его передали следователям, которые открыли уголовное производство. Мужчине уже сообщили о подозрении в умышленном причинении легких телесных повреждений полицейской.

Вскоре суд будет избирать злоумышленнику меру пресечения. Если служители Фемиды признают его вину, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.