В Киеве создали карту "первых свиданий". Как выяснилось, все самые популярные места свиданий в столице связаны с метро.

Что известно о "карте свиданий"

За 2 месяца исследователи собрали более 500 историй влюбленных о том, где они назначали первые свидания.

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Самые популярные станции для свиданий

"Контрактовая площадь",

"Арсенальная",

"Крещатик",

"Площадь Льва Толстого",

"Золотые Ворота".

Станция метро "Крещатик" не является первой в списке потому, что киевляне считают центр слишком "попсовым" местом для свидания.

Мы зачитывались историями о часах разговоров или поцелуях на станциях,

– рассказала координатор команды Анна Кириченко.

Она добавила: "Впрочем киевляне нас удивили. На карте обозначили и неожиданные места, например, Дарницкое кладбище, где одна пара ела мивину".

Истории свиданий можно будет прочитать на указанных станциях. Постеры должны разместить до 11 мая.



Карта первых свиданий в Киеве / Скриншот