В киевском метро появилась карта "первых свиданий"
В Киеве создали карту "первых свиданий". Как выяснилось, все самые популярные места свиданий в столице связаны с метро.
Источник:Киевский метрополитен
Что известно о "карте свиданий"
За 2 месяца исследователи собрали более 500 историй влюбленных о том, где они назначали первые свидания.
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Самые популярные станции для свиданий
- "Контрактовая площадь",
- "Арсенальная",
- "Крещатик",
- "Площадь Льва Толстого",
- "Золотые Ворота".
Станция метро "Крещатик" не является первой в списке потому, что киевляне считают центр слишком "попсовым" местом для свидания.
Мы зачитывались историями о часах разговоров или поцелуях на станциях,
– рассказала координатор команды Анна Кириченко.
Она добавила: "Впрочем киевляне нас удивили. На карте обозначили и неожиданные места, например, Дарницкое кладбище, где одна пара ела мивину".
Истории свиданий можно будет прочитать на указанных станциях. Постеры должны разместить до 11 мая.
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