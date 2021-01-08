В Киевском метро предупредили о возможном закрытии станций из-за усиления карантина
Во время действия усиленных карантинных мероприятий работники столичной подземки могут прибегать к беспрецедентным мерам – закрытию станций на вход. Это якобы сможет помочь избежать толпы.
О возможных изменениях в работе сообщили на странице киевского метро в твиттере. В какие часы и при каких условиях работники коммунального предприятия будут закрывать станции, неизвестно.
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Скорее всего, сотрудникам метрополитена придется реагировать на появление в подземке большого количества людей, которое обычно наблюдается утром и вечером.
Разгрузка одних станций образует толпу на других
Будут ли вообще реагировать в метро на большие скопления пассажиров, неизвестно. Ранее в подземке фактически никакие ограничения не действовали.
Кроме того, закрытие станций во время "заминирований" обычно приводило к образованию огромной толпы на соседних.
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