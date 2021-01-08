Во время действия усиленных карантинных мероприятий работники столичной подземки могут прибегать к беспрецедентным мерам – закрытию станций на вход. Это якобы сможет помочь избежать толпы.

О возможных изменениях в работе сообщили на странице киевского метро в твиттере. В какие часы и при каких условиях работники коммунального предприятия будут закрывать станции, неизвестно.

Смотрите также Открытый "Эпицентр" и супермаркеты с опечатанными полками: как в Киеве придерживаются карантина

Скорее всего, сотрудникам метрополитена придется реагировать на появление в подземке большого количества людей, которое обычно наблюдается утром и вечером.

Разгрузка одних станций образует толпу на других

Будут ли вообще реагировать в метро на большие скопления пассажиров, неизвестно. Ранее в подземке фактически никакие ограничения не действовали.

Кроме того, закрытие станций во время "заминирований" обычно приводило к образованию огромной толпы на соседних.

Шановні пасажири!



З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі.

Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) January 8, 2021

Усиление карантина продлится в Украине с 8 до 24 января. Во время этого периода должны действовать дополнительные ограничения для магазинов, развлекательного сектора, предприятий общественного питания, спортзалов и т. Д. Но некоторые представители бизнеса уже научились их обходить.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала