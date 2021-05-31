Пассажиры вообще не держали дистанцию и маски не все надели. Скопление людей зафиксировали на фото.

Очень интересный факт Самый сильный человек планеты Алексей Новиков установил рекорд в киевском метро: видео

Забыли о карантине

На станции в это время сообщали, что она работает с временными ограничениями именно для того, чтобы избежать скопления людей.

Следует подчеркнуть, что такая ситуация наблюдается не впервые. В киевском метро особо никто не пытается держать дистанцию, если возникают подобные скопления.



Толпа в метро / Фото "РБК-Украина"

О цене проезда

Напомним, что в Киеве таки будут поднимать цену на проезд в метро и других видах общественного транспорта. Каким будет новый тариф пока неизвестно, впрочем, в КГГА уверяют, что цена не будет выше 20 гривен. Об этом шла речь на сайте 24 канала.